Heute hier, morgen dort

In der ganzen Region werden die Beamten und ihre Tiere eingesetzt. Heute in Holzgerlingen, morgen in Filderstadt (Kreis Esslingen), dann in Stuttgart oder Göppingen. Seit 25 Jahren ist Franks Kollegin Löber dabei. Einen schöneren Job kann sich die passionierte Reiterin nicht vorstellen. Das beste daran seien die Reaktionen der Leute, sagen Löber und Frank. „Die Menschen reagieren durchweg positiv auf die Pferde, ganz anders, als wenn man mit dem Streifenwagen auf Tour ist.“