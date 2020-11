Krieg, Maul- und Klauenseuche und Corona Acht Mal geht gar nichts

Leonberg - Acht Mal ist der Leonberger Pferdemarkt in seiner Geschichte bisher ausgefallen. Sechs Mal ist dafür ein Virus verantwortlich gewesen, zwei Mal eine noch schlimmere Seuche – der zweite Weltkrieg. Wann der erste Pferdemarkt stattgefunden hat – nämlich am 14. und 15. Februar 1684 – stand schon lange fest. Allerdings nicht, wie oft er seither abgehalten wurde. Die Historikerin Ina Dielmann hat 2013 herausgefunden, dass der Markt nur acht Mal ausgefallen ist – aber die Stadtchronisten hatten sich im Laufe der Zeit um 88 Jahre „verzählt“. Das Fest konnte in all den Jahren nur in sechs Fällen wegen der für Tiere tödlichen Maul- und Klauenseuche nicht stattfinden (1911, 1915, 1938, 1939, 1941, 1966), ebenso nicht in den Kriegsjahren 1942 und 1945.