Krieg in der Ukraine Platz für Flüchtlinge in Sporthallen

Voraussichtlich werden die beiden zuerst genannten Schulsporthallen im laufenden Monat März aus dem Schulbetrieb genommen und zur Notunterbringung zur Verfügung gestellt. In jeder dieser Hallen sollen etwa hundert Menschen Platz finden. Noch am Montag hatte es für Werner Diebold, Leiter des Beruflichen Schulzentrums in Leonberg (BSZ), nicht so eilig ausgesehen. „Doch jetzt wird alles sehr schnell gehen und unsere Sporthalle wird für die Flüchtlinge aus der Ukraine vorbereitet.“