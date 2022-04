Krieg in der Ukraine Hemmingen schafft Platz für Flüchtlinge

Bei noch mehr Bedarf bringt die Verwaltung Flüchtlinge im Obergeschoss des Alten Rathauses unter, wo einst der Polizeiposten war. Zehn Personen können am Alten Schulplatz wohnen. Dazu würde eine Küche eingebaut werden. Zum Duschen müssten die Bewohner aber in die Künstlergarderobe in der Bücherei gegenüber gehen. Kritisch sieht vor allem die SPD die mögliche Nutzung des Jugendhauses. Sie lehnt sie ab. „Das Jugendhaus wird bei der Integration eine herausragende Rolle spielen“, begründete Ralf Horwath. Wo sonst Disco ist, wäre Platz für mindestens 20 Menschen. Der Bürgermeister Schäfer verwies darauf, dass die Gemeinde in dem Fall Sanitärcontainer mieten müsse. Das Jugendhaus habe keine Duschen, die baulich auch nicht so einfach zu installieren wären. „Als Ersatz könnte das Jugendhaus zum Beispiel den Bürgertreff nutzen“, sagte der Rathauschef. Ihm falle es auch nicht leicht, das Jugendhaus im Zweifel umzufunktionieren. „Aber es ist immer noch besser und familiärer als die Sporthalle.“