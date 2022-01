Leonberg - Zwei leicht verletzte Personen und etwa 35 000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Sonntagmittag um 14.40 Uhr an der Kreuzung Brennerstraße/Gebersheimer Straße in Leonberg ereignet hat. Der 65-jährige Fahrer eines BMW missachtete bei deaktivierter Ampel die beschilderte Vorfahrt einer A-Klasse, deren Fahrerin von der Autobahnanschlussstelle Leonberg-West kam.