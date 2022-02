10 000 Euro Schaden

Die Frau war am Mittwoch gegen 18 Uhr in Richtung des Kreisels an der K 1653 und 1654 nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dort hat das Auto die rechte Leitplanke touchiert. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 10 000 Euro. Der genaue Unfallhergang steht noch nicht fest. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Ditzingen, Telefon 0 71 56 / 4 35 20, zu melden.