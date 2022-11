Kreisverband Böblingen Das DRK braucht neue Geschäftsfelder

Die Folgen der russischen Invasion in der Ukraine reichen bis in den Alltag der Aktiven des Deutschen Roten Kreuzes hinein. Die hohen Kostensteigerungen durch die Energiepreise, der enorme Anstieg der Sachkosten durch die Inflation und ein zunehmender chronischer Personalmangel, die immer größer werdenden Anforderungen an „die durch die Pandemie ohnehin erschöpften und mit dem Rücken an der Wand stehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Altenpflege und im Rettungsdienst“, das alles gehe auch am DRK-Kreisverband Böblingen und seinen Tochtergesellschaften nicht spurlos vorbei.