Kreistag in Böblingen Ein Veterinär leitet das Gesundheitsamt

Dass es im Gesundheitsamt des Kreises nicht ganz so rund läuft, hatten Kreisräte in der jüngsten Sitzung des Sozialausschuss angemerkt. Die Kreispolitiker lobten den besonderen Einsatz der Verwaltung, doch einen Kritikpunkt sprachen fast alle Fraktionen an. Es habe manchmal bis zu fünf Tage gedauert, bis das Gesundheitsamt die Testergebnisse an die Patienten und die behandelnden Ärzte weitergegeben hätte. Viel schneller wäre es gewesen, die Labore hätten die Testergebnisse gleich den behandelnden Medizinern weitergeleitet. In seiner Entgegnung argumentierte der Landrat mit dem vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Verfahren, das die Behörde einhalten müsse. Außerdem sei das Gesundheitsamt chronisch unterbesetzt gewesen.