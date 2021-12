Kreistag Böblingen Alles für den Klimaschutz

Konkret wird die Klimarelevanz im Rahmen einer zweistufigen Vorgehensweise in der Landkreisverwaltung eingeführt. Zunächst wird grundsätzlich geprüft, ob eine Klimarelevanz überhaupt vorliegt. So hat beispielsweise die Berufung eines Gremienmitglieds keine Klimarelevanz, ein Bauvorhaben aber sehr wohl. Ist bei einem Vorhaben von einer Klimarelevanz auszugehen, so heißt es, erfolgt in einem zweiten Schritt eine qualitative Bewertung darüber.

Pluspunkte beim Bauen

Dabei sollen alle Auswirkungen aufgeführt werden, um insgesamt zu einem positiven Ergebnis in Sachen Klimaschutz zu gelangen. Als Pluspunkte würden beispielsweise energieeffizientes Bauen oder der extensive Einsatz erneuerbarer Energien gelten, heißt es im Landratsamt.

Im Verkehrssektor würde man bewerten, ob ein Vorhaben zu einer Verringerung des Verkehrsaufkommens führt. Auch in jeder Anschaffung erkennt die Böblinger Kreisverwaltung eine Klimarelevanz: Hier soll geprüft werden, ob sie tatsächlich nötig ist und ob eine Verwertbarkeit nach Gebrauch möglich ist.

Immer wieder auf den Prüfstand

„Mit einem sorgfältigen Umgang unserer Ressourcen tragen wir dafür Sorge, dass unsere Entscheidungen nicht zu Lasten künftiger Generationen gehen“, meint der Landrat. Die komplette Kreispolitik müsse in der Zukunft unter dem Gesichtspunkt des Klimaschutzes immer wieder neu auf den Prüfstand gestellt werden.