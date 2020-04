Kreissparkasse und Volksbank Die Filialen öffnen nach und nach

Altkreis Leonberg - Unter Einhaltung strenger Hygiene- und Schutzmaßnahmen weitet die Kreissparkasse von Montag, 4. Mai, an ihre Filialpräsenz schrittweise aus. Nach den leichten Lockerungen im Einzelhandel steige auf Kundenseite der Wunsch nach geöffneten Filialen. „Wir empfehlen unseren Kunden jedoch weiterhin, uns telefonisch oder per E-Mail zu kontaktieren – zum Schutz aller. Dank moderner Technik und kompetenter Berater lässt sich ein Großteil der Anliegen auch auf diesen Wegen klären“, sagt Detlef Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Böblingen. „Bei Filialbesuchen bitten wir alle Kunden, Atemschutzmasken zu tragen, den erforderlichen Mindestabstand einzuhalten und die aufgestellten Desinfektionsspender zu nutzen und nur zu kommen, wenn sie gesund sind.“ Zum 4. Mai öffnen die Filialen in Eltingen, Merklingen und Weissach wieder. Unverändert geöffnet sind die Filialen im Leo-Center und in der Leonberger Grabenstraße, in Weil der Stadt,