Kreissparkasse Leonberg Der Traditionsstandort hat Pause

Leonberg - So ein bisschen erinnert es an eine coronabedingte Absperrung: Der Eingang zur Leonberger Kreissparkassen-Direktion am Rande der Altstadt ist mit rot-weißen Bändern verklebt. Doch mit der Pandemie hat die Sicherung nichts zu tun. Nach fast 60 Jahren wurde an der Sonnenkreuzung das Geschäft mit dem Geld vorerst unterbrochen. Das Gebäude am Traditionsstandort wird abgerissen und durch ein neues ersetzt. Daneben kommt ein Komplex mit 70 Wohnungen.