Kreissparkasse Böblingen Öffnungszeiten der Sparkasse ändern sich

„Da der Wunsch nach einer persönlichen Beratung auf Termin gerade bei Berufstätigen morgens und abends deutlich zugenommen hat, trägt die Kreissparkasse diesem Wunsch Rechnung“, begründet der Vorstandsvorsitzende Detlef Schmidt den Schritt in der Organisation. Demgegenüber werde das Serviceangebot in der Filiale, auch bedingt durch die intensivere Nutzung medialer Kanäle, in den Randzeiten immer weniger genutzt. „Darauf reagiert die Kreissparkasse nun mit einer stärkeren Trennung der Öffnungszeiten vom Beratungsangebot“, sagt Detlef Schmidt.