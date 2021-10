Kreissparkasse Böblingen Drei Standorte im Altkreis machen zu

Wann schließen die kleinen Filialen?

Noch im Dezember werden Gebersheim und Höfingen am Standort in Höfingen zusammengeführt, die Filiale im Weiler Teilort Schafhausen wird in den Standort Weil der Stadt integriert. Kunden der Flachter Filiale werden von Juni 2022 an am Standort in Weissach betreut.