Angehörige sollen lieber bezahlen

Angehörige würden das kostenlose Ticket natürlich begrüßen. „Doch warum muss hier der Staat eine Art Lockvogel spielen, warum bieten nicht die Angehörigen dem Opa oder der Oma ein VVS-Seniorenticket an oder, wenn Behinderung eine Rolle spielt, einen Vertrag mit einem Taxiunternehmen?“, schlägt Koebler vor. Dabei gehe die Rechnung an die Angehörigen und werde von der ersparten Kfz-Steuer und Kfz-Versicherung bezahlt. „Warum also der Staat, unabhängig davon, dass sich in Corona-Zeiten die öffentlichen Haushalte ganz anderen Herausforderungen stellen müssen“, gibt der Sprecher des Kreisseniorenrates zu bedenken.