Kreissaftprämierung Der beste Apfelsaft kommt erneut aus Höfingen

„Bei der Saftprämierung trifft man oft auf alte Bekannte“, freut sich Manfred Nuber, Fachwart für Obst- und Gartenbau. So kommen in diesem Jahr gleich drei der fünf besten Säfte von der Höfinger Großfamilie Rudorfer/Auzinger. „Hier hat sich eine richtig aktive Apfelsaft-Dynastie entwickelt“, ist der Fachmann zufrieden. „Vom Opa bis zum Enkel sind alle ausgebildete Fachwarte für Obst- und Gartenbau. Sie bewirtschaften rund um Höfingen viele Streuobstwiesen und stellen daraus hervorragende Säfte her, die sich Jahr für Jahr ganz vorne platzieren.“