Bis zur Schließung hat die Sammelstelle immer dienstags von 9 bis 18 Uhr geöffnet, letztmalig können am 1. Juni Schadstoffe in haushaltsüblichen Mengen abgegeben werden. Zusätzlich zu den Dienstagen bietet der AWB im Mai samstags zwei weitere Öffnungstage an: am 22. Mai und 29. Mai, jeweils von 9 bis 15 Uhr.