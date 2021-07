Kreisimpfzentrum Sindelfingen Viele freie Impftermine

Noch vor wenigen Wochen haben viele Bürger weite Wege auf sich genommen, um irgendwo in Baden-Württemberg einen Impftermin zu bekommen. Doch diese Situation hat sich nun komplett geändert. „Wir haben jetzt Impfstoff aller Couleur vorrätig und sind negativ überrascht, wie gering aktuell die Resonanz ist“, äußert sich der Landrat Roland Bernhard. Am Donnerstag, 15. Juli, hätte man im Kreisimpfzentrum des Landkreises Böblingen (KIZ) 1200 Impfdosen Moderna verabreichen können. Gerade einmal 250 Impfdosen waren am Abend vergeben worden. Am Freitag, 16. Juli, war Biontech-Tag. Dort sei die Resonanz zwar besser gewesen, von einem „Run“ könne aber keine Rede sein.