Kreisimpfzentrum Mönsheim Frühere Termine für die Zweitimpfung

Enzkreis - Nachdem die Ständige Impfkommission (Stiko) am Robert-Koch-Institut kürzere Abstände zwischen Erst- und Zweitimpfung sowie die Kreuzimpfung empfohlen hat, reagiert nun der Enzkreis: Alle Menschen, die ihre Erstimpfung im Kreisimpfzentrum (KIZ) in Mönsheim erhalten haben, bekommen in den nächsten Tagen eine E-Mail oder einen Telefonanruf. „Wir arbeiten mit der vom Sozialministerium eingeforderten ‚maximalen Flexibilität‘ an der Umsetzung der neuen Vorgaben“, sagt der Landrat Bastian Rosenau.