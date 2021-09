Kreisimpfzentrum Mönsheim bekommt Sporthalle zurück

Danach gingen die Zahlen bis September wieder deutlich bis in den vierstelligen Bereich zurück. Dazu zählen auch Impfungen der mobilen Impfteams, die zum Beispiel in Pflegeheimen unterwegs waren.

Mit besonderen Aktionen wurde außerdem versucht, mehr Menschen zu einer Impfung zu bewegen und auch Angebote vor Ort zu schaffen, damit der weite Weg ins Impfzentrum überflüssig wird. Dazu zählen Impfaktionen in den Moscheen in Maulbronn und Mühlacker, ein Impfaktionstag für Pflegedienste, Feuerwehren und Verwaltungsmitarbeiter sowie Impfaktionen in der JVA Heimsheim, die für die Gefangenen deutlich mehr Möglichkeiten im Hinblick auf Besuche von außen und Freizeitgestaltungen bedeuteten.

Impfaktionen in Supermärkten, bei der Tafel Mühlacker sowie am McDonalds in Heimsheim und Niefern schlossen sich an. Wobei diese Aktionen nicht alle über das Kreisimpfzentrum organisiert wurden, sondern zum Teil über das Zentrale Impfzentrum Karlsruhe. Das mobile Impfteam des KIZ stellte Mitte August die Arbeit ein.

Insgesamt wurden im KIZ und über die mobilen Teams mehr als 99 000 Impfungen vorgenommen. Stand 28. September waren es exakt 99 263. 27 Prozent davon entfallen auf die mobilen Teams. Mehr als 60 Prozent der Impfungen (61,5) gingen an Menschen aus dem Enzkreis, knapp acht Prozent kamen aus Pforzheim und 31 Prozent aus anderen Kreisen. Drittimpfungen haben inzwischen auch einige stattgefunden, mehr als 1800 waren es im September.

Die Quote an vollständig geimpften Menschen im Enzkreis liegt aktuell bei 56 Prozent, in Pforzheim bei nicht einmal 51 Prozent. Beide liegen damit unter dem Landesschnitt von knapp 60 Prozent.