Arzt aus Leonberg betrachtet Corona-Beschlüsse mit Skepsis Lockerungen bereiten Medizinern Sorgen

Die Kooperation mit der Apotheke funktioniere sehr gut, aber sie könne auch nur weitergeben, was ihr vom Großhandel geliefert werde. „Die Verteilung vom Bund her ist insuffizient und widerspricht dem, was von der Politik versprochen wird“, berichtet der Arzt. Er macht für die Liberalen im Kreistag und im Gemeinderat Politik. Er sagt: „Bei uns kommt nichts an.“

Ludewig impft nach eigenem Bekunden selbstverständlich jede Dosis, die er bekommen kann. Inzwischen bietet der Arzt mittwochs keine Sprechstunde mehr an, er impft stattdessen. „Die Impfbereitschaft ist riesengroß“, sagt Ludewig. Diese Erfahrung macht dieser Tage auch sein Kollege Rainer Merk. Er spricht inzwischen von einem Zeitproblem, das sich in der Praxis stelle. Ganz abgesehen von dem organisatorischen Mehraufwand, der irgendwie geleistet werden will. Das Telefon stünde nicht mehr still. „Wer ein Notfall ist, hat ein großes Problem“, sagt Merk. In der Warteschleife wird dem Anrufer deshalb geraten, in diesem Fall gleich den Notruf zu wählen.

Ende vergangener Woche impfte Merk an einem Tag 48 Personen. „Damit macht man einem eine Freude“, sagt Merk. Aber wenn er statt 96 bestellten Impfdosen nur 80 bekomme und deshalb 16 Personen absagen müsse, sei das für den Mediziner eben nicht nur ein bürokratischer Aufwand. Er muss erklären und kann nicht in dem Maße helfen, wie er es für notwendig erachtet. „Das macht alles echt keinen Spaß“, bricht es aus dem erfahrenen Mediziner heraus.

Umso schwieriger sei diese Situation, weil ohnehin „jetzt ganz vorne dran sind, die sich impfen lassen wollen“. Die Impfbereitschaft werde nachlassen, ist Merk überzeugt. „Das wird kommen.“ Umso wichtiger sei es deshalb, am Thema dranzubleiben. Von den laut werdenden Überlegungen, die Kreisimpfzentren zu schließen, hält er deshalb gar nichts.

Das Ludwigsburger Kreisimpfzentrum etwa sollte ursprünglich Ende Juni schließen. Der Landrat Dietmar Allgaier (CDU) kündigte jedoch bereits vor wenigen Wochen an, das Impfzentrum mindestens bis September weiterzubetreiben. Er begründete das mit der Verzögerung der Impfstofflieferungen und dem zwischenzeitlichen Astrazeneca-Stopp. Vorvergangene Woche waren es 1400 Impfungen täglich, vergangene Woche waren nur 800 täglich möglich. Das, so Allgaier, „müssen wir aufholen, das können wir nicht alleine den Hausärzten aufbürden“. Das Land finanziert die Impfzentren, der Landkreis betreibt es.

Da der vorhandene Impfstoff laut dem Ludwigsburger Landratsamt an alle Impfzentren im Land gleich verteilt werde und nicht entsprechend der Einwohnerzahl des jeweiligen Kreises, gibt es keinen weiteren Impfstoff und der Kreis kann keine freien Termine in die Terminvergabe einstellen, so Fritz. Wer über die Internetseite einen Termin suche, sehe daher seit Tagen für Ludwigsburg nur den Satz: „Keine freien Termine gefunden“.

Deutliche Worte der Kassenärztlichen Vereinigung

Vor diesem Hintergrund wandte sich Andy Dorroch, der organisatorische Leiter des Ludwigsburger Kreisimpfzentrums, vor einigen Tagen gemeinsam mit Landrat Dietmar Allgaier an den Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne). Sie fordern eine gerechtere Impfstoffverteilung. Die Task-Force im Sozialministerium sagte daraufhin Unterstützung zu, um zumindest die Absage bereits bestehender Impftermine zu verhindern.

Laut Dorroch bekomme der Kreis Ludwigsburg mit 540 000 Einwohnern derzeit ebenso viel Impfstoff wie kleinere Kreise. Stuttgart indes bekäme mit 634 000 Einwohnern für ihre beiden zentralen Impfzentren mehr als viermal so viel.

Unterstützung bekommt Kreisbrandmeister Dorroch von der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg. „Wir hangeln uns aktuell von Woche zu Woche. Es ist in der Summe einfach zu wenig Impfstoff da, auch wenn die Ärzte mehr Astrazeneca bestellen könnten“, sagt deren Sprecher Kai Sonntag.