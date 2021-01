Kreisimpfzentrum in Mönsheim Das THW hilft beim Aufbau

Mönsheim - Viele Hände, schnelles Ende – getreu diesem Motto haben die Ortsverbände Niefern-Öschelbronn, Mühlacker und Neuenbürg-Arnbach des Technischen Hilfswerkes (THW) den Enzkreis beim Aufbau des Kreisimpfzentrums (KIZ) in der Appenberg-Sporthalle in Mönsheim unterstützt. An den Start geht das Impfzentrum am 22. Januar. Die Terminvergabe für das KIZ beginnt am 19. Januar. Vereinbart werden können Termine online unter www.impftermineservice.de, über die App 116117 oder telefonisch über die bundesweit geschaltete Nummer 116 117. So steht es auf der Internetseite der Kreisverwaltung des Landkreises.