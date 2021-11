Kreise Böblingen und Calw Klinikverbund bündelt Aufsichtsräte

Ein Aufsichtsrat für alle Kliniken der Kreise Böblingen und Calw

„Um die anstehenden Herausforderungen des Gesundheitswesens angehen zu können, sollen nun die komplexen Abstimmungen und Entscheidungswege in einem zusammengefassten Aufsichtsratsgremium gebündelt, vereinfacht und dadurch die operative Schlagkraft des Verbundes gestärkt werden“, heißt es in einer offiziellen Erklärung des Klinikverbundes. „Für die standort- und landkreisübergreifende Zusammenarbeit werden so strukturell noch bestehende Hürden abgebaut, was in der Folge der Patientenversorgung dienen soll.“