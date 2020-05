Kreis Ludwigsburg Dem Gehenden öffnet sich mancher Weg

Experten-Telefon: 08 00 37 73 77 6

Eben weil die Belastung für die Menschen groß ist, hat das Land eine Hotline zur psychosozialen Beratung eingerichtet. Das baden-württembergischen Sozialministeriums verweist auf die kostenfreie Telefonnummer 08 00 37 73 77 6. Experten stehen dort täglich von 8 bis 20 Uhr zur Verfügung. Betreut wird die Hotline ehrenamtlich von psychologischen und ärztlichen Psychotherapeuten, Kinder- und Jugendpsychotherapeuten sowie von Fachkräften, die etwa in psychiatrischen Kliniken und in Beratungsstellen arbeiten. „Das Land befindet sich in einer absoluten Ausnahmesituation“, sagt Minister Manne Lucha. Mit der Hotline solle jeder schnell professionelle Hilfe erhalten.

Die bundesweiten Demonstrationen gegen die Restriktionen wundern Munz nicht: „Wissenschaftler haben sich bereits im März damit beschäftigt, dass Verschwörungstheorien aufkommen werden, weil Situationen, die nicht glasklar sind, fast immer zu Verschwörungstheorien führen.“ Theorien, die bisweilen in die politische Diskussion einfließen.

„Ich bin Empfänger, ich bewerte nicht“

Die Frage, ob die Gefahr nicht so groß ist, oder sie nur deshalb nicht so groß ist wie befürchtet, weil rechtzeitig entsprechende Maßnahmen ergriffen wurden, „kann man wissenschaftlich nicht beweisen“, sagt Munz. Ob weniger Maßnahmen zum selben Ergebnis geführt hätten, bleibe also offen. Die derzeitige Situation wirke jedenfalls „wie ein Verstärker“ der vorhandenen Probleme, beobachtet Trebs. Ihre Rolle sei klar definiert. „Ich bin Empfänger, ich bewerte nicht“, beschreibt sie ihre Rolle. „Ich versuche, ihnen einen Weg aufzuzeigen, wie sie besser mit vorhandenen Problemen umgehen können.“ Das könne auch mal der Weg zum Psychotherapeuten sein.