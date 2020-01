Kreis Böblingen Zu viel Rauschgift für eine Person

Tarnname „Franky“

Im Böblinger Amtsgericht stand ein Mann vor dem Richter, der eigenen Angaben zufolge seit zehn Jahren Kokain kauft und zu sich nimmt. Er bekannte sich zwar schuldig, das Rauschmittel seit Monaten von drei Dealern beschafft zu haben. Aber die Droge weiter verkauft zu haben, bestritt er. Immer wieder suchte er, wie er angab, an einer Tankstelle in Sindelfingen einen Mann mit dem Tarnnamen Franky auf und kaufte bei ihm Kokaintütchen, mal für 600, mal für 300 Euro. Das Gramm kostete etwa 100 Euro. Auch bei „Osato“ und „Mustafa am Mediamarkt“ war er regelmäßig Kunde. „So wie das Geld da war“, wie er sich ausdrückte, suchte er die Dealer auf. Beim Gehalt des Mannes war das ein Problem. Nach einer Lehre zum Friseur und einer Ausbildung zum Landschaftsgärtner zog der heute 30-Jährige vom Bodensee in den Kreis Esslingen und arbeitete in der Region Stuttgart als Pearcer in Tattoo-Studios.