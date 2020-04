Kreis Böblingen Zahnärzte arbeiten weiter

„Ein uneingeschränkter Behandlungsbetrieb ist aus epidemiologischen und medizinethischen Gründen nicht vertretbar – nur so kann einer schnellen Verbreitung der Covid-19-Erkrankung im zahnärztlichen Bereich vorgebeugt werden“, gibt der Sprecher der Zahnärzte zu bedenken.

Für Corona-Infizierte, unter Quarantäne befindliche und unter Corona-Verdacht stehende zahnärztliche Notfallpatienten werden zurzeit spezialisierte Überweisungszentren, eingerichtet, die räumlich und organisatorisch in der Lage sind, eine adäquate zahnärztliche und gleichzeitig auch allgemein-medizinische Notfallversorgung für diesen eher kleinen Patientenkreis sicherzustellen. „Nur diese sind im Besitz der notwendigen und extrem schwierig zu beschaffenden Schutzausrüstung (FFP3-Atemmasken, Einmalkittel und so weiter) sind. Unter anderem sind dies die Universitätszahnkliniken in Freiburg und Tübingen. Weitere sollen folgen.

Die medizinischen Notwendigkeiten in dieser Krisensituation zwingen die Zahnärzteschaft im Kreis Böblingen zu diesen Einschränkungen, bittet Klaus Lux um Verständnis. Sie bedeuten für alle zahnärztlichen Praxen wie in vielen anderen Branchen starke Umsatz- und Einkommensverluste für die Praxisinhaber sowie die Gefährdung der Arbeitsplätze von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Auch die zuarbeitenden zahntechnischen Handwerksbetriebe sind betroffen.