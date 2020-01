Mehr als 6000 Patienten konnten dank des 2017 in Sindelfingen initiierten Pilotprojektes durch 75 ehrenamtliche Begleiter in den vier Krankenhäusern des Landkreises besucht und begleitet werden. „Jetzt erweitern wir dieses Projekt und begleiten zusätzlich ältere Patienten vor und nach deren Operation, begleiten sie an die Schleuse, holen sie vom Aufwachraum ab, gehen mit in ihr Zimmer und verweilen den restlichen Vormittag bei ihnen“, erläutert Manfred Koebler, der Vorsitzende des Kreisseniorenrates.