Kreis Böblingen Weissach wird Vorbild als „insektenfreundliche Kommune“

Weissach/Renningen - Die Wiese zwischen Bauhof und Edeka in Flacht war einmal schön grün. Jetzt ist da ein brauner Acker – und schöner wird es erst mal nicht. Bürgermeister Daniel Töpfer (CDU) ahnt, dass der ein oder andere Bürger die Stirn runzeln wird. Auch die Biologin Barbara Truckses kennt die Vorbehalte. „Hier wird jetzt nicht mehr so oft gemäht“, sagt sie. Auch im Winter lasse man die Pflanzen bewusst stehen. „Das schaut weder schön noch ordentlich aus, ist aber so gewollt“, erklärt Truckses.