Kreis Böblingen - Damit die vierte Corona-Welle möglichst nicht in Kindergärten und Horte schwappt, ordnet der Landkreis Böblingen eine Testpflicht in den Einrichtungen an. Dies gilt vom kommenden Mittwoch, 24. November, an. Getestet werden muss künftig an zwei Tagen in der Woche. Dabei steht es den Familien allerdings frei, ob sie den Nachwuchs bei sich zu Hause testen oder in der Einrichtung. In den Schulen im Kreis muss derzeit dreimal pro Woche getestet werden.