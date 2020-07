Kreis Böblingen So arbeiten die Kontaktnachverfolger im Gesundheitsamt

Die eigentliche Arbeit ist es dann, mit den Infizierten durchzugehen, mit wem sie alles zuletzt Kontakt hatten. Auf der Arbeit? Beim Sport? Beim Einkaufen? „Wir fragen nach Name und Telefonnummer“, berichtet Carina Bierholz. Im Durchschnitt vier bis fünf Personen sind es, denen die Infizierten so nah kamen, dass diese ebenfalls in Quarantäne müssen. Am Anfang der Pandemie, als die Kontakteinschränkungen des Lockdowns noch nicht griffen, gab es aber auch Fälle mit mehr als 20 Kontaktpersonen.

Diese müssen die drei Mitarbeiterinnen dann alle anrufen. „Wir sagen ihnen, dass sie ab dem Zeitpunkt des Kontakts zwei Wochen unter Quarantäne stehen“, berichtet sie. Sie empfiehlt den Kontaktpersonen, sich ebenfalls testen zu lassen. Aber die Quarantäne kann man damit nicht verkürzen. Es ist möglich, dass der Test negativ ausschlägt, die Personen trotzdem infiziert sind, die Krankheit aber noch nicht ausgebrochen ist.

„Die Menschen sind erstaunlich gut erreichbar“, stellt Carina Bierholz fest, gibt aber zu: „Manchmal fühlen wir uns schon ein bisschen als Detektiv.“ Etwa, wenn die Infizierten keine Telefonnummer ihrer Kontaktpersonen kennen, dann muss sie über mehrere Ecken rumtelefonieren. „Es gibt aber auch Fälle, die mich ärgern“, sagt sie. „Ich denke da an eine Frau, die schon Symptome hatte und trotzdem noch eine Woche lang zur Arbeit ging und sogar noch privat Leute zu sich nach Hause eingeladen hatte.“ Auch diese Partygäste musste sie unter Quarantäne stellen, die dann auch sauer auf diese Nachricht reagiert haben. „Das konnte ich nachvollziehen“, erinnert sie sich.

Die Arbeit geht nicht aus

Ein bis drei neue Infizierte sind es zurzeit im Kreis Böblingen pro Tag. Die Arbeit im Gesundheitsamt geht also nicht aus, auch wenn es deutlich ruhiger ist als zur Hochphase Mitte April. Man arbeitet dabei auch eng mit den Mitarbeitern der Stadtverwaltungen zusammen. Die Ordnungsämter der Kommunen müssen die schriftliche Quarantäne verschicken. Als einer der wenigen Landkreise in Deutschland ist Böblingen bei diesem System der Einzelverfügung geblieben und hat nicht auf eine Allgemeinverfügung umgestellt. „Das ist zwar deutlich aufwendiger, aber auch genauer und feiner“, erklärt Wilhelm Hornauer, der Chef des Gesundheitsamts.

Im Kontaktpersonenmanagement arbeitet man immer auch eng mit den 14 Ärztinnen im Amt zusammen, etwa, wenn es strittige Fragen gab. „Die Ärztinnen beraten auch Einrichtungen“, nennt Hornauer weitere Aufgaben. Zum Beispiel, wenn es Fälle in Schulen oder Pflegeheimen gibt. „Die Unsicherheit bei den Verantwortlichen dort ist sehr groß“, sagt er.

Und all das müssen sie unter verschärften Arbeitsbedingungen tun, denn die waren im Gesundheitsamt auch vor der Pandemie schon schwierig. Sichtbares Zeichen dafür ist Wilhelm Hornauer selbst. Er ist Tierarzt und eigentlich Leiter des Böblinger Veterinäramts. Die Chef-Stelle und die Stelle des stellvertretenden Leiters im Gesundheitsamt aber sind derzeit beide vakant. Landrat Roland Bernhard übertrug diese Aufgaben Hornauer kommissarisch zusätzlich, auch wenn er das Amt lediglich organisiert. Die medizinischen Entscheidungen treffen weiterhin die Humanmedizinerinnen im Amt.

Ob Kontaktnachverfolgerin oder Arzt – alle arbeiten derzeit bis zum Anschlag. „Ich habe schon Angst um die Mitarbeiter, da die Personalsituation so prekär ist“, sagt Wilhelm Hornauer. Zuständig für die Besetzung der Stellen ist das Sozialministerium. Dort hat man zwar zusätzliche Stellen versprochen. Das Hauptproblem ist nach Einschätzung Hornauers aber, dass es nicht genügend Mediziner gibt, die sich für die Arbeit im öffentlichen Gesundheitswesen interessieren.

Und auch die Corona-Warn-App bietet für das Gesundheitsamt keine Entlastung. „Wir müssen mit den Infizierten trotzdem erörtern, mit wem sie wie lange Kontakt hatten“, sagt der Veterinär. Carina Bierholz hatte auch schon mit der App zu tun. „Ich hatte vergangene Woche einen Infizierten am Telefon, der wissen wollte, was er jetzt in die App eintragen muss.“