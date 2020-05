Kreis Böblingen - Die diesjährigen Mangotage beginnen am Donnerstag, 7. Mai: Rund 70 000 Mangos werden in diesem Jahr geerntet und nach Deutschland gesendet. Die Mangotage sind eine gemeinsame Aktion der Kirchen im evangelischen Kirchenbezirk Böblingen und der Kirchen in Burkina Faso. Der Erlös fließt direkt zurück nach Burkina Faso. Davon werden die Gehälter von 68 Lehrern, das tägliche Schulessen von 3616 Kindern in zwölf Schulen und auch Möbel für drei weitere Schulen finanziert.