Kreis Böblingen Pflegerinnen aus Osteuropa bleiben fern

Es sind im Prinzip die gleichen Gründe, warum auch Saisonarbeiter nicht auf die Spargelfelder nach Deutschland kommen. Mit dem Unterschied, dass fehlende Pflegekräfte über Leben und Tod entscheiden. Sie sind daher systemrelevant.

Der Verband für häusliche Betreuung und Pflege rechnet damit, dass von Ostern an 100 000 bis 200 000 Menschen „schrittweise nicht mehr versorgt werden, dass sie alleine zuhause bleiben und dass sie dann schließlich in Altenheimen oder Kliniken versorgt werden müssen“, sagte der Geschäftsführer Frederic Seebohm dem ARD-Politmagazin „Report Mainz“.

Etwa 40 Mitarbeiter haben der Sofiapflege bisher signalisiert, dass sie für Aufgaben in Deutschland nicht mehr zur Verfügung stünden. Eine Gefahr für die bestehenden Kunden gebe es im Moment nicht, betont Nicole Heidt. Das fehlende Personal werde bislang durch Zusatzschichten anderer Kräfte ergänzt. Oder Familien pflegten die Angehörigen selbst. Neukunden aber könnten in der jetzigen Situation nicht aufgenommen werden.

Pfleger dringend gesucht

Die Agentur sucht Ersatz. Neue Pfleger lockt sie nun mit bis zu 15 Prozent mehr Gehalt. Wer sich darauf einlässt, muss aber auch erstmal nach Deutschland gelangen. In Zeiten von Corona ist das nicht einfach. Zwar hat die Bundesregierung am Mittwoch die Einreise für Pflegekräfte aus anderen Ländern erlaubt, faktisch aber bleiben Hürden bestehen: Die meisten Flüge sind gestrichen worden, Busunternehmen wie Flixbus haben die Reisen eingestellt. Auch Bahnfahrten sind schwieriger geworden. Um die Einreise zu ermöglichen, werden Pflegeagenturen zu Reisebüros, wie man sie eher aus Zeiten des Schwarz-Weiß-Fernsehens kennt. Um Personal aus Polen nach Sindelfingen zu bringen, fliegt ein Flugzeug von dort nach Frankfurt, am Flughafen holt ein Fahrer die Leute ab und bringt sie in den Kreis Böblingen. „Der Organisationsaufwand ist ein Gewaltakt“, sagt Nicole Heidt.

Wann Dorothea Kobiak wieder in ihre Heimat fährt, weiß sie nicht. Seit November ist sie in Magstadt im Einsatz. Bis Mai, so sagt sie, werde sie noch mindestens in Deutschland bleiben. „Bis dahin sind hoffentlich weniger Menschen angesteckt.“