„Wir sind gespannt, wie viele Müllsäcke im Industriegebiet auf der Hulb, dem Standort unserer AWB-Verwaltung, zusammenkommen. Vor allem die Bereiche um die S-Bahn-Station und die Bushaltestellen sind besonders verschmutzt mit weggeworfenen Einwegbechern, Verpackungen und Masken. Aber auch dort, wo Pkw und Lkw in den langen Straßen auf der Hulb parken, sieht es nicht besonders schön aus“, klagt Wolfgang Hörmann, der Werkleiter des AWB. 2021 beteiligten sich 14 Millionen Menschen weltweit in 191 Ländern am „Cleanup Day“. Sie haben 53 000 Tonnen Müll entfernt.