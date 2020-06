Kreis Böblingen Müllgebühren – Corona und die Folgen

Doch man sehe bereits deutliche Veränderungen beim Gewerbemüll in den Monaten März und April. „Die Gründe liegen zum einen in einem massiven Rückgang der Produktionstätigkeiten hiesiger Industriebetriebe, insbesondere der Firma Daimler. Zum anderen melden immer mehr Betriebe aus der Gastronomie und dem Hotelgewerbe ihre Abfallbehälter vorübergehend ab, weil dort keine Abfälle mehr anfallen“, heißt es in dem Bericht. Erst seit Ende Mai dürfen Restaurants und Hotels wieder öffnen. Viele Geschäfte waren im März und April für sechs Wochen ganz geschlossen. Auch wenn jetzt wieder geöffnet ist, rechnet der AWB nicht mit einer Rückkehr auf Vorkrisenniveau.