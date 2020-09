Kreis Böblingen Müllautos für Abbiegeassistent ausgezeichnet

Im Landkreis Böblingen ist es dazu noch nicht gekommen. Aber vor vier Jahren überrollte ein Müllfahrzeug beim Rückwärtsfahren in Waldenbuch einen Senior, der Mann starb dabei. Seither investiert der AWB verstärkt in die Sicherheitsausrüstung der Fahrzeuge und den Arbeitsschutz für die Mitarbeiter. Und was bisher freiwillig ist, wird bald sowieso unumgänglich: Vom Jahr 2022 an werden die Abbiegeassistenten in der Europäischen Union zur Pflicht.