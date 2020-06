Lagerlogistiker und Koch

Um die Anzahl der Menschen im Haus so gering wie möglich zu halten, wird das Speed-Dating an zwei Samstagen stattfinden. Der Termin für kaufmännische Berufe und Ausbildungen in der Hotellerie und Gastronomie ist am 4. Juli, für technisch-gewerbliche und IT-Berufe am 11. Juli, jeweils von 8.30 bis 14 Uhr. Angemeldet haben sich 18 Unternehmen aus dem Kreis Böblingen mit 23 Ausbildungsberufen. Vom Bauzeichner, über Fachinformatiker, Kaufleute für Bürokommunikation, Holzmechaniker und Lagerlogistiker, Hotelfachleute, Einzelhandelskaufleute bis zum Koch ist eine große Bandbreite an Ausbildungsberufen dabei.