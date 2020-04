Kreis Böblingen Kundgebungen trotz Krise

Kreis Böblngen - Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat seine traditionelle Kundgebung am 1. Mai bereits im März abgesagt. Ein Aktionsbündnis will am Tag der Arbeit in Sindelfingen trotzdem auf die Straße gehen. Die Demonstration auf dem Oberen Marktplatz am Freitag beginnt um 11 Uhr und findet unter strengen Auflagen statt.