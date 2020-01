Kreis Böblingen Kreis will Feuerwehr-Übungszentrum

Bauen und betreiben müsste sie das Landratsamt. Und der Landrat hat bereits seine Fühler ausgestreckt. „Voraussetzung ist ein möglichst zentraler Standort im Landkreis“, schreibt Roland Bernhard in seiner Sitzungsvorlage. Fündig wurde er in Ehningen. Die dortige Gemeindeverwaltung plant ohnehin den Neubau des ­Rettungszentrums für Feuerwehr, Rotes Kreuz und Johanniter, dort könnte also das Kreis-Übungszentrum angegliedert werden. Ehningen hätte den Vorteil, dass es in der Mitte des Landkreises liegt, zentral an den Hauptverkehrsachsen A 81 und B 464.