Kreis Böblingen - Die Ehrenamtskarte in Deutschland weist Menschen aus, die sich in ihrer Freizeit für andere einsetzen. In vielen Einrichtungen, zum Beispiel Museen und Freibädern, bekommen sie gegen Vorlage ermäßigten Eintritt. In Baden-Württemberg kann man sich zwar einen sogenannten Ehrenamtsnachweis ausstellen lassen, der ist jedoch wenig bekannt.