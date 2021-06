Kreis Böblingen Kontrollen in den Schnelltestzentren

Kritik von der Gesundheitsamts-Chefin

„Nicht überall läuft es, wie es soll“, sagt die Ärztin Anna Leher, die das Gesundheitsamt im Landkreis Böblingen leitet. „Die Anforderungen an die Teststellen hat das Land in einer Allgemeinverfügung klar geregelt, aber sie werden nicht immer so eingehalten, wie man das erwarten würde.“ Deshalb, so die Ankündigung seitens der Behörde, werde man hier nun verstärkt kontrollieren und eingehenden Hinweisen nachgehen.