Mit einem bis dahin zusammengestellten Bündel an möglichen Maßnahmen will man sich Mitte September noch einmal zu einer Abstimmungsrunde zusammenfinden. Und bis dahin für ein wachsendes Bewusstsein in der Bevölkerung werben. Informationen, was jede und jeder Einzelne tun kann, finden sich vielfach. Viele Kommunen, aber auch der Landkreis haben online Tipps zusammengestellt und bieten wertvolle Links.

Die Bundeskampagne „80 Millionen für den Energiewechsel“ findet sich unter www.energiewechsel.de im Netz.