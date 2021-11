Kreis Böblingen Kommt die Testpflicht in Kitas zurück?

Lesen Sie aus unserem Angebot: Schwappt die Welle in die Schulen?

Aus Verantwortung und zum Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der betreuten Kinder müsse alles dafür getan werden, um Infektionen in den Kitas auszuschließen, betont auch Bernd Dürr, Bürgermeister von Bondorf und Kreisverbandsvorsitzender des Gemeindetags. „Uns ist bewusst, dass nicht alle Eltern diesen Weg befürworten werden“, sagt er. Die Testung könne aber bei einer sprunghaft steigenden Inzidenz einen wichtigen Beitrag leisten, um die Einrichtung offen halten zu können. „Das sollte auch Ziel der Eltern sein.“

Landrat fordert stellenweise Impfpflicht

Angesichts der drastischen Infektionslage will Landrat Roland Bernhard nicht nur die Testungen in Kitas – auch eine Impfpflicht, zumindest in bestimmten Bereichen, fordert er. Man sehe in allen Kliniken dasselbe Bild. Natürlich seien dort auch Menschen, die trotz Impfung erkranken, der Anteil der Ungeimpften liegt aber jeweils um das rund sechsfache höher. Und auf den Intensivstationen sind die Statistiken noch deutlicher – in den Häusern des Klinikverbund Südwest sind aktuell 15 Coronapatienten in intensivmedizinischer Behandlung, 13 davon ungeimpft. Menschen in Berufen, die mit besonders gefährdeten Personen arbeiten, etwa Pflegepersonal, sollten angesichts dessen verpflichtet werden, sich impfen zu lassen, findet der Landrat. „Wenn alle Appelle und Aufklärungen die Menschen nicht erreichen, dann brauchen wir die Impfpflicht.“