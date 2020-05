Kreis Böblingen Kein Wasser aus Bächen holen

„Auch wenn die Niederschläge in den Wintermonaten erfreulicherweise dafür gesorgt haben, dass sich die Grundwasserstände leicht erholen konnten, so waren die letzten Monate deutlich zu trocken“, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts. Der fehlende Regen führt zu sinkenden Wasserständen in vielen Bächen und Flüssen Baden-Württembergs. „Zusätzliche Wasserentnahmen können das ökologische Gleichgewicht beeinträchtigen und den Fischbestand gefährden.“ Davon sind insbesondere kleinere und mittlere Bäche betroffen. „Ein Ende der weitgehend trockenen Witterung ist nicht in Sicht, sodass auch im Landkreis Böblingen mit weiter sinkenden Wasserständen zu rechnen ist.“