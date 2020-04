Kreis Böblingen Jeder kann Autos online zulassen

Landrat: Termine wahrnehmen und pünktlich kommen

Was die Situation vor Ort für alle noch erschwert, ist der Umstand, dass viele Kunden gar nicht zu vereinbarten Terminen kommen oder so spät, dass sie nicht mehr bedient werden können, beklagt der Landrat. Er appelliert daher an alle, die Termine am Schalter ausmachen, diese auch wahrzunehmen – und vor allem pünktlich zu kommen.