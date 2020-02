Kreis Böblingen Heilerzieher bezichtigt sich des Missbrauchs

Deckenpfronn - Dieser Fall schlägt Wellen und wird die Ermittlungsbehörden noch lange beschäftigen: Ein ehemaliger Mitarbeiter der Dorfgemeinschaft Tennental in Deckenpfronn hat sich vergangene Woche selbst angezeigt. Er gab an, sich an acht Frauen vergangen zu haben. Um welche Art des sexuellen Übergriffs es sich dabei gehandelt haben könnte, ist unklar. Auch die angeblichen Opfer hat die Polizei noch nicht gefunden.