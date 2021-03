Kreis Böblingen Fridays for future fühlt Landtagskandidaten auf den Zahn

Kurtz hält nichts von allgemeiner CO2-Besteuerung

Dass dieses Geld, anders als es Kurtz vorschlägt, nach dem Dafürhalten des Grünen dann aber schon rein rechtlich nicht in die Klimaschutzstiftung Baden-Württemberg fließen dürfe, sondern nur in den allgemeinen öffentlichen Haushalt, hält Kurtz für wenig zielführend. Ihre Begründung: Die dadurch frei werdenden Mittel könnten, so die CDU-Landtagsabgeordnete aus Leonberg und Vize-Landtagspräsidentin, in diesem Fall auch für den Straßenbau oder andere ökologieferne Maßnahmen verwendet werden. Und weil an dieser Stelle zum ersten Mal während der insgesamt rund zweistündigen digitalen Podiumsdiskussion der politische Streit ein bisschen Fahrt aufnimmt, legt die CDU-Kandidatin prompt nach: Die Forderung der Grünen nach einer allgemeinen CO2-Besteuerung, so Kurtz, komme einer Forderung nach mehr Steuern für den Bürger gleich. Ja, entgegnete da der Grüne Peter Seimer kühl, aber eben nur für den, der auch viel verbrauche.