Aktivierungscode ergaunert

Von der betroffenen Bank erhielten die ahnungslosen Kunden daraufhin per Post eine Anleitung zum Verfahren sowie den entsprechenden Aktivierungscode, erklärt die Polizei. Unmittelbar danach meldeten sich die Täter telefonisch bei den Kunden und gaben sich als Bankmitarbeiter aus. Dazu nutzten sie das sogenannte „Call-ID-Spoofing“, sodass die tatsächliche Rufnummer der Bank im Telefondisplay der Angerufenen erschien. Die Opfer mussten also den Eindruck haben, dass am anderen Ende der Leitung ein echter Bankmitarbeiter sitzt.