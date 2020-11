„Aufgehoben ist vielleicht nur aufgeschoben“

Maximal zehn Personen aus höchstens zwei Haushalten – so lautet für Treffen aller Art die neue Landesregel. Handelt es sich um Verwandte in gerader Linie, dürfen auch Menschen aus mehr als zwei Haushalten zusammenkommen, jedoch auch dann nicht mehr als zehn. Da diese Regel sich auch auf private Treffen zuhause und im Freien bezieht, werde, so der Kreis-Chef, ein Verbot des Konsums alkoholischer Getränke im Freien vermutlich nicht mehr benötigt. Rosenau betont jedoch: „Aufgehoben ist vielleicht nur aufgeschoben. Wir werden die Entwicklung in der Region sehr genau beobachten und uns erneut Gedanken machen, falls die Infektionszahlen weiter so stark steigen.“