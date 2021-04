Kreis Böblingen Die Testpflicht für Kitas kommt

Kreis Böblingen - Seit rund einer Woche läuft das Modellprojekt der Schnelltestungen in 26 Kita-Einrichtungen im Kreis Böblingen. Aus jeder Kommune ist eine Einrichtung beteiligt mit insgesamt 1800 Kindern. Zwei Mal pro Woche, Montag und Mittwoch, werden – derzeit auf freiwilliger Basis – die Kinder in den Einrichtungen getestet. „Die Rückmeldungen sind sehr erfreulich“, sagt Landrat Roland Bernhard laut einer Mitteilung. „Die Testungen werden in allen Einrichtungen in den pädagogischen Kontext eingebaut und die Kinder sind mit Spaß dabei.“