Kreis Böblingen Die nächsten Lockerungen stehen vor der Tür

Auf der Infotafel des Landratsamtes Böblingen stehen die aktuellen Corona-Zahlen. Auffallend ist, dass in vielen Kreisgemeinden die Werte auf null gefallen sind.

Unter den größeren Städten ist Böblingen mit seinen rund 46 000 Einwohnern und rund 18 Kranken der Musterknabe. In Sindelfingen mit 64 000 Einwohnern sind es 46 aktive Fälle, Leonberg mit 47 000 Einwohnern weist 45 Fälle auf und Herrenberg mit 31 000 Einwohnern verzeichnet 15 aktive Fälle, so hat es die Statistik am Montag ausgewiesen.

Die Tendenz geht eindeutig nach unten. Dienstag, 1. Juni, lag die Inzidenz noch bei 37,3; am Donnerstag, 3. Juni, fiel sie dann auf die magische 35,1 und am Freitag war es dann soweit, die Inzidenz sank auf den Wert von 29,8. Am Samstag verzeichnete die Statistik 29,5 und am Montag, 28,5. Damit geht die Tendenz eindeutig nach unten.

Fluch der Statistik

Natürlich kann ein punktuelles Ereignis wie ein Ausbruch in einer Fabrik, einem Krankenhaus oder einer Schule den Traum von der Lockerung zunichte machen und die Bundesnotbremse wieder anziehen lassen. Andererseits können die Inzidenz-Werte einfach auch so wieder steigen.