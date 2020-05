Auch im Haus der Diakonie in Leonberg sind jetzt wieder in allen Fachbereichen persönliche Gespräche möglich. Allerdings nur nach telefonischer Anmeldung. Auch bisher fand Beratung statt, überwiegend am Telefon, per Mail oder bei einem Spaziergang. Gesprächstermine für die Bereiche Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung, Lebens- und Sozialberatung, Krebsberatung, Beratung für kurbedürftige Mütter und Väter und für den Sozialpsychiatrischen Dienst können unter 0 71 52 / 3 32 94 00 vereinbart werden, das Suchthilfezentrum ist erreichbar unter 0 71 52 / 9 01 35 40.